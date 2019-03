TRAGÉDIA: CORRENTEZA LEVA CARRO E DUAS PESSOAS MORREM EM RERIUTABA/CE

Enchente no Rio Juré arrasta veículo que passava por cima de passagem molhada e duas pessoas acabam morrendo, dentre elas uma criança de 05 anos.





O carro era ocupado por 5 pessoas, o motorista era o ex-vereador Paulo Bezerra, que conseguiu se salvar, a mãe da criança também já está no hospital.





Um homem identificado como Dione, ao tentar salvar as vitimas, acabou se afogando e veio a óbito. O corpo da criança de 05 anos também já foi encontrado.





Ainda restam duas pessoas desaparecidas.





Equipes do Corpo de bombeiros estão se deslocando para o local.





Mais detalhes a qualquer momento.





Com informações do Blog do Tidi