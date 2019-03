Tribunal de Justiça entrega 860 armas de fogo ao Exército Brasileiro para destruição

A Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) fez a entrega de 860 armas de fogo ao Depósito de Suprimentos do Exército Brasileiro (Desup), nesta quarta-feira (20/03). A destruição das armas foi autorizada pelo juízo competente e será feita pelo Exército, em Siderúrgica da Região Metropolitana de Fortaleza.





Para o chefe da Assistência Militar, coronel De Paula, “a destruição das armas é importante porque cessa a possibilidade de retornar para as mãos de criminosos e o cometimento de novos crimes”.





Os artefatos são oriundos de processos judiciais que não mais interessam ao procedimento criminal. A entrega das armas ao Exército é feita trimestralmente e a maioria delas é recolhida dos fóruns do Interior do Estado.