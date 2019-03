URGENTE! Indígenas bloqueiam parte da BR-222 em protesto no Ceará

Manifestantes protestam contra municipalização da saúde.



Indígenas bloqueiam BR-222, no km 7, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza na manhã desta quarta-feira (27). Manifestantes protestam contra municipalização da saúde indígena. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE), todas as faixas da via foram bloqueadas às 8h50 e cerca de 1.500 indígenas participam do protesto.





No local, os indígenas informaram que a previsão é que a manifestação aconteça até as 12h. A PRF informou que às 9h15 uma faixa foi liberada no sentido interior - Fortaleza.