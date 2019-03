URGENTE! Parede do Açude Luiz Carlos, em Pacajus, corre risco de romper

Oito mil pessoas moram no entorno do reservatório, que foi construído há 40 anos.

Construído sem licença da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH), o Açude Luiz Carlos, em Pacajus, que está sangrando há três dias, apresenta risco iminente de estourar. A parede do sangradouro está deteriorada, com infiltrações e diversas rachaduras. Mais de oito mil pessoas, residentes no bairro Coaçu temem o rompimento do reservatório.





Construído há cerca de 40 anos, com recursos particulares, o reservatório só passou por três reformas ao longo das últimas quatro décadas. “Isso aqui pode romper a qualquer instante. Está muito perigoso, ninguém consegue mais viver com tranquilidade”, desabafa a doméstica Claudiane Lima, que mora há poucos metros da barragem. É justamente essa aproximação do açude com os imóveis que causa temor as famílias da comunidade.





“Se isso aqui estourar, não vai sobrar nada. É muita água, ela vai sair arrastando tudo pela frente”, detalha a dona de casa Marilene Araripe da Silva. Ela mora no bairro há 34 anos. Conforme relembra, “a situação sempre foi delicada, mas tem se agravado nos últimos anos”.





Preocupação





Se por um lado, as chuvas das últimas semanas trazem alívio aos produtores locais, por outro, é motivo de preocupação para quem mora próximo ao açude. “Está chovendo bastante. Há uma semana, a água estava bem mais baixa, hoje já está sangrando. A pressão está aumentando, já estamos esperando o pior”, confessa Isabel Cristina Cavalcante Fialho.





O temor da comunidade pode ser explicado em números. Em janeiro deste ano, o volume pluviométrico observado em Pacajus ficou 115% acima da média para o mês (86.9 mm), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No mês seguinte, o órgão observou o acumulado de 234.6 milímetros, o que sinaliza 95% acima da média para fevereiro, que é de 120.1 mm. Nos primeiros dez dias de março, a Funceme já registrou 87.4 mm na cidade.





O secretário de Infraestrutura do Município, Rodrigo Nogueira, disse que na tarde da última terça-feira (12), “engenheiros civis visitaram o açude para avaliar os riscos”. O titular da pasta reconhece o perigo iminente de rompimento, mas adianta que, por ora, só medidas paliativas podem ser adotadas. “Esse açude é antigo. A parede tem que ser completamente refeita, o que se torna inviável agora devido ao nível do reservatório”, disse.





A SRH informou que o responsável pelo reservatório é quem faz o usufruto de sua água. No caso do Açude Luiz Carlos, a prefeitura de Pacajus. Ela é a encarregada de fazer toda e qualquer manutenção no reservatório.





