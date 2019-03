VÍDEO: Moradores de Icaraí de Amontada ficam ilhados com destruição de ponte pela chuva

A chuva forte que caiu sobre o Ceará, neste sábado (23), causou inúmeros estragos. Entre eles está a destruição de uma ponte na CE-176 que dá acesso a Icaraizinho de Amontada. Com isso, o acesso principal está bloqueado e os moradores ilhados. Quem conhece mais a região, consegue fazer um desvio por Sabiaguaba, em Amotada, mas, mesmo assim, o caminho também está danificado.





O posto pluviométrico do local registrou a terceira maior chuva do Ceará neste sábado, com 137mm, atrás apenas de Itarema (maior chuva do Estado este ano, com 212mm) e Acaraú (150mm).









Em tempo





Segundo os moradores, o local onde o asfalto foi destruído está a cerca de oito quilômetros da entrada principal do município.

Com informações do portal CN7