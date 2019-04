Carro é arrastado por correnteza de rio em Reriutaba; três pessoas morrem afogadas

As vítimas são uma criança de 5 anos e a avó dela, que estavam no veículo, e um homem identificado como Jhoni, que tentou resgatar os ocupantes do veículo.





Um carro com cinco pessoas foi arrastado pela correnteza do Rio Juré, na localidade de Mufumbal, no município de Reriutaba, neste domingo (31). Três pessoas morreram afogadas, conforme a Polícia Militar. As vítimas são uma criança de 5 anos e a avó dela, que estavam no veículo, e um homem identificado como Jhoni, que tentou resgatar os ocupantes do carro.

Lúcia Otaviano, avó da criança também morreu afogada





Segundo o Corpo de Bombeiros de Sobral, que foi acionado para o resgate, os pais da criança e o motorista do veículo foram resgatados. Conforme o prefeito da cidade, Osvaldo Neto, a mãe da criança está internada em estado de choque no Hospital Rita Vale Rego.





De acordo com os bombeiros, as vítimas estavam em uma camionete modelo D20 e tentaram atravessar uma passagem molhada no momento que o acidente aconteceu.





A Polícia Militar solicita que a população evite passar pelas passagens molhadas da região, pois os rios estão com grande volume de água devido às chuvas. A recomendação é que as pessoas esperem o nível da água baixar para realizar a travessia ou procurem outra via e passem pela ponte sobre o rio que liga Campo Lindo à sede de Reriutaba.





Fonte: Diário do Nordeste