Craque Neymar ganha mais de R$ 1 milhão por dia, revela revista. Veja os números

A cada dia que o craque brasileiro Neymar Jr. acorda, ele está pelo menos R$ 1,08 milhão mais rico, em termos de remuneração.





Claro que essa recompensa, após uma boa noite de sono, é decorrente de muito esforço. E também do talento. Esses dois componentes, aliados a uma dose de sorte, colocaram o jogador como o terceiro mais bem pago do mundo, na lista da revista francesa France Football, divulgada nesta segunda-feira (1).





Neymar recebe 91,5 milhões de euros (R$ 395,85 milhões) por temporada, contando salários, bônus e outras receitas, como publicidade, segundo a publicação. Cristiano Ronaldo, que ganha 113 milhões de euros (R$ 488,87 milhões), é o segundo. Messi, com 130 milhões de euros (R$ 562,41 milhões) é o primeiro.





Os números atuais mostram um vertiginoso crescimento dos salários no mundo do futebol.





Em 2009, segundo a AFP, a mesma France Football apontava que o mais bem pago do mundo era o inglês David Beckham, do Milan, que ganhava 32,4 milhões de euros por temporada.





Segundo a Forbes, o valor recebido pelo inglês era de 29,7 milhões de euros por temporada, entre salários, bônus e outras receitas.





Na segunda colocação da France Football estava Messi, que faturava 28,6 milhões de euros. Ronaldinho Gaúcho, também do Milan, recebia 19,6 milhões de euros e ocupava a terceira colocação. Na época, Cristiano Ronaldo, então no Manchester United, vinha em quarto, com 18,3 milhões de euros.





Neymar, no entanto, é o jogador cuja transferência ainda é a maior da história. Em 2017, o Paris Saint-Germain pagou uma multa rescisória de 222 milhões de euros (cerca de R$ 952 milhões na época) ao Barcelona para trazer o jogador, então com 25 anos.





Em julho de 2018, um ano após Neymar ir jogar na França, a Juventus pagou 100 milhões de euros (cerca de R$ 460 milhões na época) para tirar Cristiano Ronaldo do Real Madrid.





Cristiano Ronaldo tinha 33 anos, mas ainda muita saúde. A ida dele para a equipe italiana foi a maior transferência já feita na história do Real Madrid.





