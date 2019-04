Marido pede divórcio após ver mulher com outro homem no Google Maps

Um flagrante feito pelo Google Street View, serviço do Google Maps que mostra as ruas das cidades, acabou em um pedido de divórcio em Lima, Peru. Ao entrar no site e começar a utilizar a ferramenta, um homem, que não quis se identificar, acabou vendo uma mulher acariciando um outro rapaz, que estava deitado em seu colo.





Ao analisar mais de perto percebeu que as roupas eram idênticas às da esposa. Depois de algum tempo, conseguiu ter certeza que se tratava da mulher com quem se casou. Ao confrontá-la, ela acabou admitindo que teve um caso extraconjugal. Detalhe: as imagens do Google são de 2013.





Irritado, o homem pediu o divórcio e compartilhou as fotos da traição nas redes sociais. O Google utiliza, além de carros, bicicletas e veículos próprios para neve para mostrar as ruas das cidades pelo mundo.





Fonte: Nação Jurídica