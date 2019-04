NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (Sedhas), por meio da Coordenadoria de Habitação, informa que há um projeto de reconstrução de casas em andamento no bairro Terrenos Novos. Algumas das famílias participantes optaram por solicitar o benefício do aluguel social e outras afirmaram que morariam com parentes ou pagariam aluguel, enquanto durasse a construção.





A Sedhas informa ainda que, de acordo com o cronograma de trabalho, algumas casas já foram concluídas, outras já estão em construção. A previsão de início das obras da casa da família em questão, de acordo com o plano de trabalho, é para o dia 15 de abril. A secretaria também ressalta que a equipe técnica fará uma nova visita para averiguar a situação relatada e, caso tenha havido alteração nas condições socioeconômicas da família, fará a sua inclusão no programa de locação social.





Para mais informações, os interessados podem procurar a Sedhas através do telefone (88) 3613-2022 ou diretamente na sede da secretaria (Avenida Dr. Guarany, 364 - Derby Clube).