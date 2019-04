A Secretaria da Educação de Sobral informa que já entregou fardamento completo para todos os estudantes da Educação Infantil, do Ensino Fundamental Final (6º ao 9º ano) e da Educação de Jovens e Adultos. E ainda estão sendo entregues os fardamentos para os estudantes do Ensino Fundamental Inicial (1º ao 5º ano), conforme a entrega da empresa responsável pelo fornecimento do fardamento.

