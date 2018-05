Operação desastrosa da PM causa morte de inocente, jovem morreu baleado no carro

O rapaz seguia em seu carro pela Avenida José Bastos quando foi atingido por uma bala disparada em meio a um tiroteio entre PMs e bandidos em outro carro. A bala, provavelmente, disparada de uma carabina, matou o cidadão. A SSPDS omitiu o caso.

Wellington Júnior foi baleado e morto dentro de seu carro, atingido com um tiro nas costas

Uma operação desastrosa realizada pela Polícia Militar na manhã deste domingo, em Fortaleza, terminou na morte de mais um cidadão inocente, morto com um tiro nas costas durante um confronto entre os PMs e bandidos em fuga pelas ruas do bairro Demócrito Rocha. A vítima guiava seu veículo quando os bandidos e policiais passaram por ela trocando tiros. O caso deverá ser apurado pela Controladoria Geral dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGOSPSP) e pela Justiça Militar.





A vítima da “bala” perdida foi identificada como Wellington Matias Sousa Júnior, 33 anos. Ele era arrimo de família, filho único, e trabalhava como coordenador de uma empresa prestadora de serviços terceirizados de call center, no Centro de Fortaleza.





Na manhã deste domingo (6), Júnior guiava seu veículo Honda Civic prata, de placas HXJ-0186 (CE), pela Avenida José Bastos, quando, de repente, surgiram tiros disparados entre bandidos em um veículo Punto, preto, de placas OIH-077 (roubado no bairro Jardim América, segundo informações da Polícia) e a viatura da PM prefixo CP-21013, do Policiamento Ostensivo Geral (POG). Na troca de tiros, uma bala acertou a traseira do Honda Civic.









Morte





A bala, provavelmente de grosso calibre e disparada de uma carabina, atravessou a tampa do porta-malas, perfurou o banco traseiro do Honda Civil e penetrou pela parte de trás do banco do motorista, atingido as costas do guiador e causando a sua morte imediata. Ferido, Júnior perdeu o controle da direção e bateu o carro contra um poste, morrendo ali mesmo.





A PM não parou para socorrer a vítima e a perseguição policial prosseguiu. O Punto seguiu pela Avenida José Bastos e entrou no bairro Demócrito Rocha. Na esquina da Rua dos Estados com a Rua Rio Grande do Norte, o carro que era perseguido pela viatura colidiu com um Prisma preto e houve, segundo versão dos militares, um novo tiroteio no local.





Na batida, um dos assaltantes foi baleado várias vezes pelos militares e morreu dentro do carro roubado. Foi identificado como Kaison dos Santos Costa, 23 anos, que já tinha histórico criminal. Outros dois bandidos tentaram escapar, mas foram presos. Foram identificados como Marcos Lúcio Almeida da Silva, 22 anos; e Paulo Ricardo Barbosa Ferreira, 20. O primeiro também tem antecedentes criminais e o segundo é primário, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O quarto assaltante fugiu e não foi identificado.





Indignação e omissão





Familiares e amigos do jovem Wellington Júnior reproduziram as palavras de indignação e revolta dos moradores do bairro Demócrito Rocha diante da morte de mais uma pessoa inocente nas ruas de Fortaleza. O rapaz trabalhava para sustentar a mãe, idosa, e acabou morto na operação desastrosa da PM nas ruas da cidade. “Eles passaram atirando nos bandidos e atingiu o rapaz do outro carro que não tinha nada a ver com a perseguição, foi mais um inocente morto”, disse um morador que pediu anonimato, temendo represálias.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social também nada declarou acerca do caso, muito embora o secretário André Costa tenha sido avisado do caso logo após o desfecho com a morte do assaltante e prisão dos comparsas.





No relato que fez ao Comando do Policiamento da Capital (CPC), os militares envolvidos na operação nada citaram acerca da morte do jovem que foi atingido por uma suposta “bala perdida”.





Veja o relatório dos militares:





“ROUBO A PESSOA/PERSEGUIÇÃO POLICIAL E





TROCA DE TIROS/INTERVENÇÃO POLICIAL





Local: Rua Estado do Rio com Rua Rio Grande do Norte (Pan-Americano)





Que o veículo Punto OIH-0777 estava realizando assalto a pessoas no Bairro Montese. Informo-vos que referido veículo havia sido roubado no dia 30/04/2018 Bairro Jardim América. Que a equipe CP21013 realizou uma perseguição ao veículo, o qual capotou, sendo que 01 dos ocupantes veio a óbito no local. Também foi constatado que outro acusado foi lesionado a bala na perna, socorrido pelo SAMU e o terceiro acusado está sem lesões.





Que após a chegada da perícia constatou-se que a vítima fatal no interior do veículo também foi lesionada a bala. Informo também que foram apreendidos um revólver cal. 38 e um simulacro de pistola modelo 24/7. DHPP acionada. CP-21013”





(Fernando Ribeiro)