POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

Operação da Polícia Civil prende suspeito de latrocínio de latrocínio e um acusado de tráfico de drogas.

Duas semanas após o crime bárbaro que vitimou o vigia Manoel Roberto de Araújo, 56 anos, natural de Camocim e que residia na localidade de Baixa Grande/Camocim, a Polícia Civil deflagrou uma operação e conseguiu prender um indivíduo suspeito de ser um dos autores do sinistro. Na mesma ação a Polícia Civil prendeu outro elemento sob a acusação de tráfico de drogas. Vale ressaltar que a vítima foi morta a pauladas na cabeça e rosto durante a madrugada do dia 25 de abril enquanto trabalhava como vigia na Pesqueira Loiola, no bairro dos Coqueiros. Relembre.









Prisões





Era por volta das 17h desta terça-feira, 08, quando os policiais civis da DRPC de Camocim sob a coordenação do Dr. Herbert conseguiram prender um dos acusados da morte do vigia no bairro dos Coqueiros, ele foi identificado como Fábio Nascimento. Na mesma operação, outro elemento foi capturado na Rua Moisés Cavalcante, no bairro da Olinda, trata-se do ex-detento Jeferson Braga, o qual foi preso por tráfico de drogas e não pelo latrocínio do vigia. Ainda de acordo com a Polícia Civil, na residência onde estava Jeferson, foi aprendido um simulacro de arma de fogo e uma quantidade em drogas.





Motivação





Tá confirmado que o crime foi de latrocínio, ou seja, os elementos mataram o vigia para roubar seu salário que o mesmo tinha recebido um dia antes.





Jeferson foi autuado por tráfico de drogas (e não por latrocínio) e foi recolhido para a cadeia pública de Camocim. Já Fábio Nascimento, suspeito de participar do latrocínio, ainda está sob a custódia da Polícia Civil e até às 21h30 desta terça-feira, 08, ainda não havia dado entrada na cadeia pública de Camocim. Há uma suspeita que mais outra pessoa teria participação no latrocínio.

Seu Manel foi morto barbaramente a pauladas





Com informações de Camocim Polícia 24h