Acidente entre carro e caminhão deixa três mortos na BR-116, em Milagres

Um acidente deixou três pessoas mortas na BR-116, no km 476, em Milagres, Região do Cariri. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um carro e um caminhão durante a madrugada desta segunda-feira (15).





Ainda de acordo com os agentes, todas as três vítimas estavam no automóvel. Nenhuma delas teve a identidade divulgada até a publicação. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município de Brejo Santo e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) em Juazeiro do Norte foram acionadas para o local.





(DN)