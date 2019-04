Bandidos é morto na praça quando assaltava com uma arma de brinquedo em Fortaleza

Um bandido de apenas 20 anos morreu baleado quando praticava assaltos na Zona Sul de Fortaleza. O crime ocorreu no meio da tarde desta quarta-feira (24), na Praça da Vila Peri, bem próximo da Avenida Cônego de Castro. O assaltante usava uma arma de brinquedo para render as vítimas, mas acabou sendo baleado e tombou sem vida.





Era por volta de 15 horas, quando o assaltante passou a atacar transeuntes nas proximidades da Pracinha da Vila Peri. De repente, surge um homem numa motocicleta que dispara tiros contra o ladrão. O bandido ainda tenta fugir, cambaleando alguns metros, até cair morto próximo a um banco da praça. O atirador fugiu sem que fosse identificado.





Populares testemunharam o crime e ligaram para o Samu. Logo, uma ambulância compareceu ao local e os socorristas atestaram o óbito.





Com a chegada ao local de patrulhas da Polícia Militar, e das equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), o morto foi identificado. Tratava-se de Fabrício Taveira Alves, 20.





Brinquedo





Moradores da área onde ocorreu o crime informaram que os assaltos ali são constantes, principalmente contra as pessoas que estão nos pontos dos ônibus e nas cercanias da Praça da Vila Peri.





O corpo do assaltante foi encaminhado à Pefoce e a arma falsa que ele usava (simulacro) foi recolhida pela Polícia.





(Fernando Ribeiro)