CAMOCIM-CE: MENOR ESFAQUEIA E MATA TIO NO BAIRRO DA OLINDA. PM'S DO RAIO AGEM RÁPIDO E APREENDEM ACUSADO

A vítima foi identificada como Vicente Brito do Nascimento, Atualmente trabalhava na Democrata e já tinha sido preso em 2011 sob a acusação de tráfico de drogas.





Um menor de idade foi apreendido por policiais militares da Viatura Raio 055 após ter esfaqueado e matado seu próprio tio no bairro da Olinda. Com esse caso o município de Camocim chega ao terceiro homicídio neste ano. O último caso ocorreu em no dia 20 de Março.

Vítima e menor infrator





Esfaqueado e morto





De acordo com as informações enviadas ao Camocim Polícia 24h pelo policiamento que atendeu a ocorrência, era por volta das 10h50 deste domingo, 21, quando um menor de idade de iniciais M.W. teria ido a casa de seu tio identificado como Vicente Brito do Nascimento, 27 anos, residente na Rua E, bairro Olinda, para tomar satisfações. Chegando ao local o menor viu seu tio e sem perca de tempo partiu pra cima e desferiu dois golpes de faca, uma na nuca da vítima e outra no peitoral. Após o sinistro o menor fugiu do local. Uma viatura da Força Tática foi enviada ao local e já se deparou com a vítima toda ensanguentada no chão, mais ainda vivo. Os próprios pm’s o socorreram na viatura, no entanto, assim que chegou no HDMA e foi levado para ser atendido ele não resistiu e veio a óbito.





Apreensão do menor





Após o sinistro, todo o policiamento da área iniciou as diligências a procura do menor acusado. Minutos depois, a Viatura Raio 055 recebeu informações a cerca do paradeiro do menor e conseguiu capturá-lo ainda nas proximidades do crime. O menor recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a DPC onde será feito um procedimento por homicídio e será encaminhado para um Centro de Ressocialização para Menores infratores. Vale ressaltar que o menor acusado já tem outras passagens pela polícia, inclusive já foi apreendido por tráfico de drogas e é temido no bairro da Olinda.





(Camocim Polícia 24h)