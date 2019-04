Caso inusitado: idoso de 99 anos pede o divórcio após descobrir traição em 1940

Um caso inusitado aconteceu com um casal italiano. O marido, de 99 anos de idade, pediu o divórcio após descobrir que sua esposa havia o traído no ano de 1940. Com isso, eles se tornaram o casal mais velho do mundo a se divorciar. Na ocasião, o marido tinha 99 anos.





Por um acaso do destino, o homem, identificado por advogados do caso apenas como Antonio C, estava vasculhando uma velha cômoda quando fez uma descoberta surpreendente. Ele descobriu que sua esposa tinha vivido um caso fora do casamento em 1940.





Apesar do longo tempo que havia se passado desde a traição, o marido quis pedir o divórcio. Ele ficou tão aborrecido que imediatamente confrontou sua esposa, chamada Rosa C, e exigiu o divórcio. Cheia de culpa, a mulher teria confessado tudo, mas não conseguiu persuadir o marido a reconsiderar sua decisão.





Ela escreveu as cartas para seu amante durante um caso secreto na década de 1940, de acordo com documentos judiciais divulgados em Roma, na Itália. O casal está agora se preparando para se separar, apesar dos laços que eles construíram ao longo de quase oito décadas juntos. Eles têm cinco filhos, uma dúzia de netos e um bisneto.





A descoberta das cartas foi a última gota para um casamento que já havia se deparado com dificuldades. Cerca de 10 anos antes, o marido havia deixado sua casa em Roma e se mudado para a casa de um de seus filhos.





A imprensa italiana atribuiu a separação do casal ao sangue quente do sul da Itália. Ele é originalmente de Olbia, na Sardenha, enquanto sua esposa nasceu em Nápoles.





O casal se conheceu durante a década de 1930, quando Antonio foi enviado como jovem oficial para Nápoles. Com a separação, o casal estabeleceu um novo recorde, pelo menos para a idade do protagonista, considerado o homem mais velho do mundo a pedir um divórcio.





Antes desse caso recente, o casal mais velho a se divorciar havia terminado seu casamento de 36 anos em 2009, quando ambos estavam prestes a celebrar seus centenários. Eles eram britânicos e tinham se casado em Elstree, Hertfordshire, em 1972.





Fonte: Meio Norte