Chacina em São Gonçalo do Amarante: corpos crivados de balas encontrados no começo da manhã desta sexta

Uma chacina foi registrada na madrugada desta sexta-feira (5) no Município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (a 55Km da Capital). Três homens foram sequestrados de suas casas e executados sumariamente a tiros. Os corpos, porém, só foram encontrados por volta de 5h30, quando os moradores começaram a sair de suas casas e se depararam com os três cadáveres.





O crime ocorreu na comunidade conhecida como Novo Croatá. A Polícia Militar isolou a área onde os corpos foram encontrados. Dois dos mortos seriam primos e o terceiro, amigo deles, todos residentes ali mesmo. Os cadáveres estavam espalhados sobre a linha férrea que corta o bairro. E apresentavam marcas de tiros na cabeça, caracterizando a execução sumária.





Patrulhas do 12º BPM (Caucaia) foram acionadas para dar apoio ao Destacamento da PM de São Gonçalo do Amarante nas primeiras diligências. Contudo, até o momento não foi registrada a prisão de nenhum suspeito.





Os homens mortos foram identificados apenas pelos nomes de Ramon, Gustavo (primos) e Jonas.





Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estão sendo aguardadas no local.





Uma portaria assinada no ano passado pelo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, delegado federal André Costa, qualifica como chacina todo crime de assassinato no estado com três ou mais vítimas.





Outro caso





Também no começo da manhã desta sexta-feira, um assassinato ocorreu no Município de Caucaia, onde um homem foi executado a tiros no Conjunto Nova Metrópole. A vítima não foi ainda identificada oficial. No corpo foram constatadas várias marcas de tiros.





Conforme as primeiras informações colhidas pela PM no local, o morto seria ligado ao traficante de drogas e chefe de uma facção criminosa conhecido por “Vô”, que atualmente cumpre pena em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em uma penitenciária federal de segurança máxima.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)