Concurso público de Cariré tem 57 vagas abertas com salários de até R$ 12 mil

Com salários que variam de R$ 998 a R$ 12 mil, a Prefeitura de Cariré abriu concurso público com 57 vagas de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições ocorrem até o próximo dia 6 de maio, pela internet . A previsão é de que as provas objetivas ocorram nos dias 15 e 16 de junho.