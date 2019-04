Diretoria da Santa Casa e prefeito de Sobral se reúnem e reforma do abrigo Sagrado Coração de Jesus é pauta

Nesta quinta-feira (11/04), o prefeito Ivo Gomes se reuniu com os representantes da Santa Casa de Misericórdia de Sobral dr. Klebson Soares, diretor geral, e dr. Sávio Arcanjo, diretor técnico, além do diretor do curso de Medicina da UFC Sobral, Dr. Vicente Pinto. O encontro serviu para estreitar as relações entre a gestão municipal e a instituição filantrópica.





Na ocasião, servidores da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) apresentaram o projeto de reforma do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, recém aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). As obras, financiadas com recursos do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura, estão orçadas em R$ 3 milhões.





“O estreitamento da relação com a Santa Casa fortalece não só a relação institucional, mas também social, uma vez que a nova diretoria também é responsável pelo Hospital do Coração e o Abrigo Sagrado Coração de Jesus. A reforma vai possibilitar que os idosos possam viver com mais dignidade naquele local”, disse o prefeito Ivo Gomes.





A ação inclui a ampliação das funcionalidades do abrigo e da quantidade de leitos. Quando inaugurado, o espaço que hoje tem a capacidade de atender cerca de 40 pessoas, passará a ter condições de acolher mais de 90 idosos. O abrigo ainda será adequado às normas do Corpo de Bombeiros e de acessibilidade, respeitando a edificação original do local, que se encontra dentro do sítio histórico do município.





O projeto, elogiado pelos representantes da direção da Santa Casa, foi elaborado pela Seuma com a participação do corpo técnico do abrigo. Ele é fruto de um convênio do município com o Iphan e será desenvolvido por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) Cidades Históricas que irão contemplar ainda outras edificações da diocese, como Museu Dom José, Igreja Menino Deus e Igreja das Dores.





O próximo passo é a assinatura do termo de compromisso entre Prefeitura e Iphan para início das obras, que devem ser concluídas no prazo de 8 meses.





Representaram a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente a secretária Marília Ferreira Lima; a coordenadora de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Alana Figueiredo; e a gerente de Patrimônio Histórico, Priscilla Barcelos.





Ascom PMS