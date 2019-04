Doria parabeniza polícia: "bandidos no cemitério"

Ao todo 11 suspeitos foram mortos em confronto com a polícia após ataques a agências bancárias. Governador vai homenagear policiais no dia 10.





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quinta-feira (4) que os policiais que agiram na ação contra a quadrilha que atacou agências bancárias de Guararema (SP) na madrugada “estão de parabéns" por colocarem os bandidos “no cemitério”. Ao todo, 11 suspeitos foram mortos pela polícia.

“Bandidos que usam escopetas, fuzis e metralhadoras não saem para passear. Eles saíram para assaltar e fazer vítimas. Estão de parabéns os policiais que agiram e colocaram no cemitério mais dez bandidos”, disse Doria em entrevista à GloboNews.





“A operação não terminou, é possível que haja outros integrantes desse bando, e a polícia vai atrás”, afirmou.





“No próximo dia 10 vamos homenagear estes e outros policiais que defenderam o cidadão e o patrimônio público agindo contra bandidos.”





'Preparados para guerra'





A Polícia Militar de São Paulo e o Ministério Público tinham informações de que a quadrilha que atacou agências bancárias em Guararema, na Grande São Paulo, poderia efetuar roubos na região e preparou um policiamento territorial na área, segundo informações do tenente-coronel Mário Alves da Silva. Ao menos onze suspeitos morreram.





Esse monitoramento permitiu à Rota cercar as estradas de entrada e saída de Guararema na madrugada desta terça-feira (4).





“Eram cerca de 25 marginais ocupando cinco veículos blindados”, explicou o coronel ao Bom Dia SP.





“Primeiro foi uma troca de tiros com o policiamento territorial de área que pediu apoio para a ocorrência. A Rota fez bloqueio nas vias para que não pudesses se evadir e abordaram um veículo que não tinha a ver. Logo em seguida vieram dois veículos com marginais que trocaram tiros com a Rota e balearam o veículo que estava à frente.”





De acordo com o comandante, foram apreendidos sete fuzis, quatro pistolas, maçarico, colete a prova de balas e muitos explosivos.





“Eram indivíduos altamente equipados com luva, balaclava para uma ação de guerra.”









Mortes por policiais





Balanço prel iminar, feito pela Ouvidoria das Polícias, do número de mortos em confrontos com a PM no mês de março aponta que foram registrados 76 mortes envolvendo policiais militares em serviço e de folga. Um aumento de 46%.





Já o número oficial divulgado pela Secretaria da Segurança Pública em março, que contempla apenas os casos de janeiro e fevereiro, mostra que houve redução de 16% nas mortes decorrentes de intervenção policial no primeiro bimestre de 2019: de 73 mortes em janeiro e fevereiro de 2018 para 61 neste ano.





O balanço não inclui os 11 suspeitos mortos em Guararema nesta quinta-feira.





