Governo instala Raio em Trairi e agrupamento atinge agora 42 cidades cearenses

O município de Trairi recebeu neste sábado (13) a 42ª unidade do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A solenidade de entrega aconteceu com a presença do governador Camilo Santana e do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa.





Além do reforço policial, a cidade de Trairi passa a integrar o sistema de videomonitoramento.





“Agora temos aqui em Trairi o que há de melhor em equipamentos, e o que há de mais bem preparado em profissionais. Essa é uma polícia mais ostensiva, toda motorizada para ir até onde o bandido está com rapidez e sem obstáculos. A equipe também é altamente equipada com armas pesadas. Juntamente com esse trabalho, o sistema de câmeras servirá para a investigação da polícia e também como prevenção contra roubos e assaltos”, ressaltou o governador.





Após o lançamento das ações, Camilo Santana e sua comitiva visitaram as instalações da sede do CPRaio em Trairi.





(CN7)