INTERNAUTA DENUNCIA COBRANÇA ABUSIVA DE MOTOTAXISTA EM SOBRAL

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa noite!! Gostaria de de fazer uma denúncia.









Gostaria de manifestar minha indignação em relação as taxas cobradas indevidamente por alguns mototaxistas. Venho aqui, porque não é a primeira vez que existe uma cobrança no valor de R$ 4,00, sendo que o valor correto é R$ 3,50 no percurso Centro/Domingos Olímpio e Centro/Junco, horário de 06:00 às 22:00. Será que preciso andar com os valores corretos na mão para apresentar a estes quais são os valores corretos? Sei que alguns são responsáveis, mas outros abusam nas cobranças. Espero repensem nestas cobranças, porque não está fácil para ninguém.









Obrigada!!"