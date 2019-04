INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO ALTO DA ROLINHA

Internauta denuncia o descaso do Saae de Sobral para com os moradores do bairro Alto da Rolinha.





Veja a denúncia na íntegra:

"Olá boa noite! Venho encarriscadamente expressar minha indignação com a falta de água aqui no bairro Alto da Rolinha. O saae deveria dá um esclarecimento sobre isso q está causando grandes transtornos aqui em nossa cidade. Isso é lamentável! Já faz quase 13 dias sem água. Isso é uma tremenda indignação com esse órgão que está totalmente despreparado pra tais eventuais fenômeno da natureza."