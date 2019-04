INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO PEDRINHAS, EM SOBRAL

Internauta denuncia que há vários dias moradores do bairro Pedrinhas estão sem água nas torneiras.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde! Resido no bairro das Pedrinhas e gostaria de saber do SAAE o motivo pelo qual, o mesmo com tanta chuva, estamos sem agua há vários dias. Acredito q nao so eu, mas varias outras residencias tb. Gostaria de ter uma explicaçao e tb saber quando isso vai se normalizar. Agradeço se conseguir contato com a empresa de distribuiçao e nos der uma resposta."