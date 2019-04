UNINTA - Medicina realiza Cerimônia do Jaleco para o semestre 2019.1

Em solenidade marcando o ingresso dos acadêmicos calouros do semestre 2019.1, o curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. José Klauber Roger Carneiro, realizou a Cerimônia do Jaleco para as turmas 16, 17 e 18. A celebração aconteceu na noite de quinta-feira (25), no auditório do Centro de Convenções de Sobral e reuniu cerca de 600 convidados.





A Gestora de Monitoria do curso de Medicina, Profa. Dra. Regina Porto dirigiu-se aos estudantes os parabenizando pela conquista. “A Cerimônia do Jaleco marca o final de uma fase de cursinhos e vestibulares, para dar início a uma árdua, porém gratificante, caminhada universitária. Agora vocês fazem parte de uma academia, que os farão discípulos de Hipócrates, o pai da Medicina. Valorizem esta conquista, façam valer o esforço de seus pais e se dediquem ao máximo. Como integrante desta instituição, queria dizer-lhes que tenham absoluta certeza que estamos construindo este curso com muita dedicação e esforço, para que ao final tenhamos não somente formado profissionais competentes, mas homens e mulheres com atitudes”, colocou.





Emocionada, a estudante caloura, Nayara Ribeiro, comentou sobre a importância da solenidade em sua vida acadêmica e pessoal. “Hoje para mim é um dia muito especial, pois é uma nova história que está sendo construída, uma fase muito importante, se não for a mais. Eu sou enfermeira, mas Medicina sempre foi um sonho, um projeto de vida que hoje está se concretizando e sendo marcado por este dia. O momento da Cerimônia do Jaleco nos relembra a responsabilidade que assumimos quando ingressamos na faculdade, pois nós iremos lidar com vidas e é importante que sejamos conscientes do dever que nos é imposto”, declarou a discente.





No segundo semestre de 2018, o curso de Medicina do Centro Universitário Inta foi reconhecido pelo Ministério da Educação, em publicação oficial, com o conceito máximo de avaliação, a nota 5, equiparando o curso aos melhores centros de ensino do Brasil.