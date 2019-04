Motoqueiro morre esmagado por ônibus na Avenida Domingos Olímpio nesta manhã de segunda-feira

Um motoqueiro – ainda não identificado - morreu na manhã desta segunda-feira (8), ao ser colhido por um ônibus em plena Avenida Domingos Olímpio, uma das mais movimentadas da Capital. O desastre ocorreu por volta de 9h30 e o corpo da vítima permanece no local, onde está sendo aguardada a presença da Perícia Forense (Pefoce).





Segundo testemunhas, o motoqueiro foi colhido por um ônibus. O motorista do coletivo não parou para tentar prestar socorro à vítima. O motoqueiro teria sido esmagado pelos pneus do ônibus. Ainda de acordo com o relato de várias pessoas no local do desastre, o motoqueiro teria invadido a pista exclusiva para coletivos e o motorista não conseguiu frear a tempo de evitar o desastre.





Policiais militares estão no local, assim como equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).





Balanço





No fim de semana outras cinco pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito no Ceará. Quatro delas eram ocupantes de motocicletas. Os desastres aconteceram em Limoeiro do Norte, Assaré, Redenção e Nova Olinda.





(Blog do Fernando Ribeiro)