Motorista de caminhão é detido após dirigir por 17 horas sob efeito de anfetamina na BR-116

Um motorista de caminhão foi detido após dirigir por cerca de 17 horas sem descansar, sob o efeito de anfetamina, no km 19 da BR-116, no município de Eusébio, por volta das 9h manhã desta sexta-feira (19). A substância é um psicoativo considerado droga ilícita.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, durante a abordagem, o caminhoneiro apresentava sinais de nervosismo, desorientação, agitação e tique nervoso. A equipe achou a atitude suspeita e resolveu verificar o disco-diagrama do tacógrafo do veículo. Por meio do equipamento, os agentes verificaram que o homem dirigia o caminhão desde às 16h desta quinta-feira (18).





Além disso, a PRF encontrou cartelas com as anfetamina. O motorista declarou aos policiais que ingeriu 11 comprimidos para dirigir, sem parar, da Chapada Diamantina, na Bahia, até Fortaleza. Ele disse ainda que utiliza os comprimidos desde 2004.





O condutor do veículo foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Eusébio, onde será enquadrado pelo uso de substância psicoativa. Já o caminhão foi recolhido para o pátio da PRF.





(Diário do Nordeste)