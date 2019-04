POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

No início da manhã de hoje, dia 24/04/2019, Policiais Civis da Delegacia Municipal de Coreaú-CE deram cumprimento a mais um mandado judicial e prenderam o apenado ALISSON BARBOSA QUINTO.





ALISSON BARBOSA havia sido condenado e estava usando tornozeleira eletrônica, porém, após ingerir bebida alcoólica e por conta própria, retirou a citada tornozeleira. Tal fato chegou ao conhecimento do Poder Judiciário, que de pronto proferiu uma decisão (processo nº 0004420-66.2018.8.06.0069 da Comarca de Coreaú-CE) regredindo o regime prisional do semiaberto para o fechado, expedindo, com isso, ordem de prisão para ALISSON BARBOSA QUINTO.





A referida ordem judicial foi devidamente cumprida nesta quarta-feira, dia 24/04/2019, tendo o apenado sido conduzido para a Penitenciário Industrial Regional de Sobral-CE, onde ficará a disposição do Poder Judiciário.





(Sobral 24 horas)