Polícia Civil prende sequestrador que era agia com sua quadrilha no Vale do Jaguaribe

Um sequestrador e assaltante foragido da Justiça há, pelo menos, dois anos, está entre as 202 pessoas que foram presas nesta quarta-feira (24) durante uma megaoperação desencadeada pela Polícia Civil em todo o Ceará. O foragido estava morando em Fortaleza, mas era procurado na região do Vale do Jaguaribe, onde agia com sua quadrilha.

Júlio César Escócio, o “Julinho”, tinha na Justiça um mandando de prisão preventiva decretada em 2017 pelo juiz da Comarca de Limoeiro do Norte (a 203Km de Fortaleza). Segundo as autoridades, naquele Município ele participava de uma quadrilha responsável por vários crimes, entre os quais, roubos, “saidinhas” bancárias e seqüestros-relâmpagos, além de seqüestros clássicos, com vítimas sendo levadas para cativeiros na região.





Através de informações recebidas pelos inspetores da Delegacia de Policia Civil de Limoeiro do Norte, da “Equipe Cão”, os policiais do 19º DP (Conjunto Esperança) foram até o bairro Henrique Jorge e localizaram o endereço do bandido.





“Julhinho” estava morando há cerca de seis meses em uma casa alugada naquele bairro e a vizinhança nem desconfiava de que se tratava de um bandido considerado de alta periculosidade.





Em 2017, uma quadrilha formada por sete bandidos, praticou dois seqüestros clássicos. Os reféns foram levados para o cativeiro. As investigações culminaram na prisão do grupo, numa operação conjunta da “Equipe Cão”, de Limoeiro do Norte, com Unidade Tática Operacional da Divisão Antissequestro (UTO/DAS).





Meses depois, “Julinho” foi solto. Mas em dezembro de 2017, teve a prisão preventiva decretada e não foi mais encontrado. Desde então, era procurado pelas autoridades.





Anda ontem, ele foi transferido do 19º DP para a carceragem do Complexo das Delegacias Especializadas (Code), no bairro de Fátima, em Fortaleza, onde ficará à disposição da Justiça.





