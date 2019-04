POLICIAIS MILITARES DA UNISEG SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã desta segunda-feira, dia 22, policiais militares do Motopatrulhamento da Uniseg Sobral capturaram um homem com mandado de prisão em aberto, na manhã desta segunda-feira (22). Os PMs receberam a informação de que o acusado estava escondido em uma residência no distrito Jaibaras. Durante a averiguação, foi constatado a veracidade da informação e efetuada a prisão. O elemento foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em seguida foi encaminhado à Cadeia Pública.



O acusado foi identificado como Edvaldo de Castro, 49 anos, natural de Massapê. Edvaldo é acusado de estupro.

