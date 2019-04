Polícias Civil e Militar capturam três irmãos suspeitos de envolvimento em ações criminosas em Massapê

Uma ação conjunta das Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE), nesta terça-feira (9), resultou na captura de três irmãos, sendo dois adultos e um adolescente, todos suspeitos de envolvimento com ações criminosas em Massapê, cidade pertencente à Área integrada de Segurança 14 (AIS 14). Durante o trabalho dos agentes de segurança foram apreendidos balança de precisão, dinheiro, uma faca e outros materiais ilícitos que configuram a prática do tráfico de entorpecentes.





Investigações realizadas por policiais civis da Delegacia Municipal de Massapê chegaram ao nome de Natanael Caraúba Félix (18) – que tinha passagens pela Polícia por roubo. Os agentes da PCCE e equipes do Comando Tático Rural (Cotar) saíram em diligência até a casa do infrator, que não foi encontrado.





Os policiais realizaram revista no imóvel, onde foram encontradas a balança de precisão, a quantia de R$ 46,00 em dinheiro, uma faca, vários saquinhos plásticos utilizados para embalar entorpecentes e ainda um celular com informações sobre a comercialização de drogas. Estavam na casa: Matheus Caraúba (25) e um adolescente de 17 anos, ambos irmãos de Natanael e sem passagens pela Polícia.





Os dois foram levados para a Delegacia Municipal de Massapê. Pouco depois, Natanael Caraúbas, alvo inicial da ação dos agentes de segurança, se apresentou à autoridade policial que deu cumprimento ao mandado de prisão por roubo e também o autuou por associação para o tráfico, mesmo crime pelo qual Matheus foi autuado em flagrante. Também foi registrado ato infracional análogo a associação para o tráfico contra o menor.





(Polícia Civil CE)