SEM CARTEIRA, ADOLESCENTE FOGE DO DEMUTRAN E BATE CARRO CONTRA CALÇADA DE UMA CASA EM TIANGUÁ

Um adolescente bateu o carro contra a calçada de uma casa ao tentar fugir da fiscalização de Agentes do Demutran na manhã desta segunda-feira (08), no bairro Tianguazinho, em Tianguá.





Segundo os Agentes, o rapaz desobedeceu à ordem de parada durante fiscalização realizada próximo a duas escolas na região do Ginásio coberto e fugiu em alta velocidade. Com o apoio da PM o jovem foi perseguido e só parou ao atingir a calçada de uma residência localizada na rua Nezito Teixeira, no bairro Tianguazinho. O motorista não sofreu nenhum ferimento.





De acordo com informações colhidas na Delegacia, o adolescente teria pegado o carro escondido da família e saiu para dar uma volta.

O jovem foi conduzido a Delegacia e o veículo foi guinchado para sede do Demutran.





(Ibiapaba 24 horas)