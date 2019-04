UNINTA: Curso de Jornalismo elegeu representante discente

O curso de Jornalismo realizou, na quarta-feira (10), a apuração dos votos para a eleição de representante discente. Três chapas participaram do momento. A chapa 1, que tinha como candidata a acadêmica Fabiane Cavalcante e o suplente Jocélio Tavares da Silva, foi a vencedora.





O coordenador do curso, Prof. Me. Thiago Mena explica que entre as atribuições da estudante eleita está a de intermediar a relação entre corpo discente, professores e coordenação. “Isso, claro, não inviabiliza que cada aluno nos procure para resolver suas questões individuais. Apenas estamos estimulando que seja fortalecido um diálogo entre o grupo, de forma sistemática e contínua.”.





Fabiane falou sobre a razão de sua candidatura. “A escolha de me candidatar a presidente do centro acadêmico partiu do desejo de ver o curso crescer. Desde o meu início na faculdade, nunca tínhamos tido um C.A. Quando anunciaram a vaga, me vi ansiando por melhorias junto aos colegas de curso e assim, uma oportunidade de ser a ponte, um canal de comunicação entre os estudantes e a instituição.”





A chapa vencedora recebeu 36 votos. A chapa 2, formada por Priscila Lima da Cunha e Maria de Fátima Sousa Monte obteve 15 votos e, a chapa 3, formada por Thyago Santos Donato e Francisco Aldemir Mourão Rodrigues obteve 05 votos.