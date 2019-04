UNINTA lança Minter (Mestrado Interinstitucional) de Ciências Veterinárias em parceria com a UECE

O Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE), anuncia o Programa de Mestrado Interinstitucional, Minter, em Ciências Veterinárias. A primeira seleção ofertará 7 vagas. Em reunião na Reitoria nesta segunda-feira (8), foram realizadas as assinaturas para lançamento do edital.





Estiveram presentes para a assinatura o Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues Junior; a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante; o coordenador do NUBEM, Prof. Dr. Victor Carneiro, o coordenador do Curso de Medicina Veterinária do UNINTA, Prof. Me. Carlos Henrique Melo; o coordenador local do Minter, Prof. Dr. Bruno Teixeira; e a coordenadora do Minter na UECE, Profa. Dra. Sandra Salmito-Vanderley.





O programa, voltado para a formação de docentes e pesquisadores aptos a desenvolverem atividades nas diferentes áreas ligadas às ciências veterinárias, tem como público alvo profissionais formados em Medicina Veterinária ou áreas afins e professores universitários. As áreas de concentração são Reprodução e Sanidade Animal.





A seleção ocorrerá em duas fases. A primeira consistirá de uma prova dissertativa, uma prova de proficiência em inglês, a apresentação do projeto de pesquisa e uma entrevista com o candidato. A segunda fase será a avaliação do orientador, que deve ser obrigatoriamente docente da UECE, com co-orientação de um professor doutor do UNINTA. As inscrições se iniciam no dia 20 de maio, ficando disponíveis até o dia 24.





Informações podem ser obtidas na Coordenação de Medicina Veterinária.





Mestrado Interinstitucional UECE-UNINTA





O Minter se caracteriza pela oportunidade de mestrado com docência da UECE nas instalações do UNINTA. O diploma tem chancela do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (PPGCV) da UECE, que recebeu da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a nota 6, em uma escala que vai de 3 a 7, o atribuindo com conceito de excelência. O programa de mestrado é o melhor avaliado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.