19 DE MAIO: DIA DO ESTUDANTE DE DIREITO

O Dia do Estudante de Direito é comemorado anualmente em 19 de maio, no Brasil.





A data homenageia o esforço e a dedicação daqueles que se preparam para exercer profissões relacionadas com a defesa da justiça, sejam advogados, juízes, desembargadores e etc.





No Brasil, a busca pelo conhecimento, através do estudo, já é homenageada no dia 11 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional do Estudante e o Dia do Advogado.





O Dia do Estudante de Direito é celebrado em 19 de maio em homenagem à figura de Santo Ivo, considerado pela Igreja Católica o "padroeiro dos advogados" ou "advogado dos pobres".