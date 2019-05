Ator e comediante Lúcio Mauro morre aos 92 anos

Ele estava internado no Rio de Janeiro há cerca de dois meses, com problemas respiratórios.



O ator e comediante Lúcio Mauro morreu no sábado (11), aos 92 anos. Ele estava internado no Rio de Janeiro havia cerca de dois meses, com problemas respiratórios.





Lúcio de Barros Barbalho nasceu em Belém do Pará, em 14 de março de 1927. Ator de teatro estudantil, aos 20 anos, foi convidado a integrar a companhia teatral de Mário Salaberry, mas o projeto de excursionar por diversas cidades não foi concluído, em razão da morte do diretor do elenco, num acidente durante a viagem.





O ator estreante seguiu para Recife, onde iniciou a trajetória, como comediante, ao lado de Barreto Júnior. Começou a trabalhar na Globo em 1966, onde fez parte do elenco dos principais programas humorísticos da emissora.





Um de seus quadros mais populares era como personagem "Fernandinho", ao lado da atriz Sonia Mamede, a "Ofélia", no programa Balanço Mais Não Cai, em 1968.





Atuou ao lado de Chico Anysio nos programas "Chico City" (1973) e "Escolinha do Professor Raimundo" (1990 a 1994). Integrou também o elenco de "Os Trapalhões" (1989).





(DN)