BALA E SANGUE NO BAIRRO SINHÁ SABOIA, EM SOBRAL

Um crime de tentativa de homicídio foi registrado na noite de ontem (25), por volta das de 21:15h.

Dois homens, conduzindo uma motocicleta e armados com arma de fogo saíram de um matagal nas proximidades da empresa Cosmac e fizeram vários disparos, alvejando um ancião de 65 anos de idade, identificado apenas por Senhor Raimundo. O crime aconteceu na rua Raimundo Rodrigues, precisamente no "Sovaco da Cobra". A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Sobral em estado grave. A polícia militar se fez presente ao local já colhendo as informações para dá início as diligencias e prederem os autores do crime.





Com informações do portal O Sobralense

Foto ilustrativa