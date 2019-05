Bandidos de facção criminosa morrem em confronto com a Polícia na Rosalina

Dois bandidos morreram numa troca de tiros com a Polícia Militar na noite do domingo ( 12), na zona Sul de Fortaleza. Um terceiro suspeito também ficou ferido e continua hospitalizado em estado grave. Os envolvidos faziam parte de uma facção criminosa baseada na comunidade Rosalina, localizada no bairro Parque Dois Irmãos, e costumavam exibir armas de fogo de grosso calibre em farras com “paredões” de som. As imagens eram postadas em redes sociais.





Um dos mortos no confronto com a Polícia foi identificado como José Emerson Silva Santos, 25 anos, conhecido por “Timbalada”, tido como traficante de drogas e chefe da facção naquela comunidade. Ostentando cordões e anéis de ouro, ele era temido pelos moradores por estar sempre armado com pistolas e acompanhando de seus “soldados” do tráfico.





Além de “Timbalada”, morreu também no tiroteio com a PM outro jovem, identificado como Mateus Monteiro de Abreu,19 anos. No local do confronto, a Polícia recolheu as armas dos criminosos baleados.





Os suspeitos estavam reunidos numa festa regada a muita bebida e som de “paredão” quando foram cercados pela PM. Patrulhas da Força Tática (FT) foram recebidas a bala pelos criminosos. Os militares reagiram, se estabelecendo o tiroteio no local.





“Timbalada” morreu no local do confronto. Já Mateus e outro comparsa foram levados para o “Frotinha” de Parangaba, onde o primeiro morreu minutos após dar entrada na Emergência.





Outro crime





Ainda na noite do domingo, Dia das Mães, um crime foi registrado no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Um jovem de 18 anos de idade, identificado como Antônio Ivan Moura Pereira, foi assassinado, a tiros, na Travessa Lago, no bairro Picuí.





Segundo testemunhas do homicídio, o rapaz foi atingido por vários tiros disparados por ocupantes de um veículo de cor branca. Ivan pedalava uma bicicleta no momento em que foi surpreendido pelos assassinos. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local do crime iniciando investigações.





(Blog do Fernando Ribeiro)