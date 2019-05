Ceará chega a 80 mulheres assassinadas em 2019. Em maio, a média é um crime à cada 48 horas

O Ceará registra neste maio de 2019 um assassinato de mulher a cada dois dias. Isso porque entre os dias 1º e 20, 11 mulheres foram mortas no estado, sendo quatro casos na Capital, quatro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e outros três no Interior, nos Municípios de Sobral (dois casos) e Guaraciaba do Norte. No ano, já são 80 casos.





Entre as 10 mortas, uma delas não foi até agora identificada. Trata-se de uma jovem cujo corpo permanece no necrotério da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) desde a tarde do último dia 5, quando foi encontrado ao lado de um córrego na Rua Ada Pimentel, no bairro Jangurussu, na Área Integrada de Segurança Três (AIS-3). O cadáver apresentava lesões compatíveis com agressão através de espancamento a pauladas, além de pedradas.





Duas mulheres foram mortas no intervalo de apenas seis dias em um mesmo bairro na cidade de Sobral, na zona Norte do estado (a 224Km de Fortaleza). O primeiro crime ocorreu no dia 5, quando Élida Mara Soares Gregório, 35 anos, foi morta a tiros na comunidade Terrenos Novos. Na tarde do dia 14, a jovem Maria Elailane do Nascimento, 19 anos, foi assassinada nas ruas da mesma comunidade.





Elailane foi espancada no meio da rua e, em seguida, morta a facadas, pedradas e roturas dentro de uma casa desabitada no mesmo bairro (Terrenos Novos) da periferia de Sobral. Oito pessoas - quatro adultos e quatro menores de idade – já estão detidas e indiciadas em inquérito policial instaurado pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral. Como o crime foi filmado pelos próprios assassinos e as imagens postadas nas redes sociais, a Polícia identificou todos os envolvidos no assassinato.





Pajuçara





Duas mulheres foram assassinadas no fim de semana passado no Distrito de Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O primeiro crime teve como vítima Ana Cristina Alves da Silva, 37 anos, morta a tiros na Rua Pedro Caetano de Paiva.





Cerca de duas horas depois, no mesmo Distrito, foi morta a jovem Deyslla Reis Paiva de Oliveira, 22 anos, cujo crime aconteceu na Rua Senador Pompeu.





Veja, a seguir, a lista das mulheres assassinadas no Ceará neste mês de maio:





01 – (05/05) – Patrícia Magalhães Bezerra, 32 (bala) – Rua Bom Jesus/B. Bom Jardim (CAPITAL)





02 – (05/05) – Vítima não identificada (facadas) – Conjunto Jereissati I (MARACANAÚ)





03 – (06/05) – Maria Edileusa da Silva, 37 (bala) - B. Jangurussu (CAPITAL)





04 – (07/05) – Ana Kelly da Silva Bispo, 14 (bala) – R. Cel. Fabriciano/B. Granja Lisboa (CAPITAL)





05 – (08/05) – Élida Mara Soares Gregório, 35 (bala) – B. Terrenos Novos (SOBRAL)





06 – (09/05) – Raimunda Renata Ferreira Herculano, 40 (estilete) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





07 – (10/05) – Gessiana Farias dos Santos (facadas) – Sede (GUARACIABA DO NORTE)





08 – (13/05) – Vítima não identificada (outros meios) – B. Jangurussu (CAPITAL)





09 – (14/05) – Maria Elailane do Nascimento, 19 (facadas e pedradas) – B. Terrenos Novos (SOBRAL)





10 – (17/05) – Ana Cristina Alves da Silva, 37 (bala) – R. Pedro Caetano/Pajuçara (MARACANAÚ)





11 – (17/05) – Deyslla Reis Paiva de Oliveira, 22 (bala) – R. Senador Pompeu/Pajuçara (MARACANAÚ).





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)