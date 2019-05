Cinco suspeitos de roubar bancos são mortos em confronto com a PM no Piauí

Cinco suspeitos de integrarem quadrilha que explodiu agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal na cidade de Campo Maior foram mortos em confronto com policiais militares na manhã deste domingo (05/05) no povoado Videl, em Cocal, município da região Norte do Piauí.

De acordo com informações do major Etevaldo Silva, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar de Campo Maior, as buscas continuam na região porque os demais membros da quadrilha, considerada grande, se dividiram na região de Barras e Batalha e outra em Cocal, onde houve o confronto.





Os suspeitos ainda não foram identificados e os corpos foram encaminhamos para um hospital local.

Nota da Secretaria de Segurança: Fonte: 180 Graus