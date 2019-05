CRUELDADE: Pai prende filha de 3 anos na cadeirinha e ateia fogo no veículo

Martin Pereira estava em uma disputa judicial pela guarda de Zoey Pereira com a mãe.

Um crime bárbaro deixou em choque a cidade de Nova York, Estados Unidos. Um pai colocou a filha dentro do carro, a prendeu na cadeirinha, trancou e ateou fogo no veículo. Segundo informações da polícia, Martin Pereira estava em uma disputa judicial pela guarda de Zoey Pereira com a mãe.





Segundo testemunhas, o pai jogou gasolina e colocou um vasilhame com líquido inflamável no banco de trás. A polícia ainda investiga se ele também tentou se matar, pois, uma pessoa viu o suspeito sair em chamas do carro e o ajudou com um cobertor.





Neste momento, os bombeiros chegaram e o pai fugiu. A equipe tirou a menina de dentro do carro, mas ela não resistiu às queimaduras e morreu no hospital. Martin foi encontrado em um parque só de cuecas tentando encontrar água para diminuir a dor. Em seguida, também foi encaminhado ao hospital.





Segundo o jornal NY Post, ele foi preso e está sob custódia da polícia enquanto se recupera. “Ele matou um bebê. Queimou ela viva. Isso não é um ser humano, é um animal. Covarde”, disse uma tia da menina à publicação.





(Metrópoles)