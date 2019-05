Estudante morre afogada após cair no Rio Coreaú, em Granja

O acidente foi registrado por volta das 14 horas de domingo

Uma estudante morreu após se afogar na tarde deste domingo (5), no município de Granja, na Região Norte do Ceará. A jovem identificada como Viviane Teixeira Marques, de 20 anos, estava com os amigos no momento do acidente.





De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Romário Fernandes, ela estava em cima da ponte do Rio Coreaú quando se desequilibrou e caiu na água. O acidente foi registrado por volta das 14 horas.





O corpo da jovem foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros às 17 horas a alguns metros do local da queda.





(Diário do Nordeste)