GO: detento rompe tornozeleira eletrônica e a coloca em poste

Administração Penitenciária disse que o homem que estava com o dispositivo é considerado foragido e está sendo procurado pelas polícias de Goiás.





Uma imagem obtida pela TV Anhanguera mostra uma tornozeleira eletrônica presa a um poste em frente ao Terminal Garavelo, em Goiânia. A situação foi flagrada na segunda-feira (20) e, horas depois, o dispositivo foi retirado do local pela Polícia Militar e devolvido à Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP).





A DGAP informou, por meio de nota, que soube do rompimento ainda na segunda, quando o dispositivo foi removido do corpo do detento. Segundo o texto, o homem que usava a tornozeleira agora é considerado foragido da Justiça e está sendo procurado pelas polícias de Goiás. Segundo a diretoria, ele não havia sido encontrado até o início da manhã desta terça-feira (21).





Ainda conforme o órgão, “foram tomadas as medidas cabíveis em relação ao reeducando que rompeu a tornozeleira eletrônica”.





O detento cumpria pena pelos crimes de roubo e furto. Não foi informado pela DGAP há quanto tempo ele estava com o dispositivo.





Fonte; G1