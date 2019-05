Internauta denuncia problemas no posto de saúde do bairro Coelce. De acordo com o denunciante, a dificuldade em conseguir um atendimento na unidade de saúde é grande, além de outros problemas como a falta de médicos e de medicamentos, péssimo atendimento por parte de alguns funcionários.





Os pacientes que precisam de remédios fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) muitas vezes ficam sem o medicamento.