INUSITADO: Mulher mora na mesma casa com seus dois 'maridos' em cidade do Piauí

O repórter Hilder Monção, da TV Antena 10, mostrou a curiosa história de Andreza, que vive com seu dois 'maridos', na cidade de Parnaíba.



Andreza conheceu primeiro Miranda, depois Reginaldo, e resolveu morar com os dois quando cansou de ficar com eles em separado.



Hoje o trio mora na mesma casa e segundo o trio, não há ciúmes, apesar de que, no começo, foi muito estranho.



Miranda e Reginaldo dizem que os dois são amigos e que não há nenhum problema na convivência.



Andreza diz que não se importa com o que as pessoas dizem e se dá bem nas hora dos afazeres domésticos, já que os maridos fazem tudo.



O trio sonha em casar, mas até o momento, esse tipo de formalização da união não é possível.



Fonte: Portal 180 Graus