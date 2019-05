Inusitado: papagaio grita "Mamãe, polícia" em ponto de tráfico e é apreendido pela PM

Um papagaio que morava em um ponto conhecido pela venda e consumo de drogas, em Teresina (PI), foi apreendido após gritar "Mamãe, polícia" na chegada de equipes da Polícia Militar ao local. Segundo os policiais, a ave teria sido treinada para avisar os traficantes no imóvel localizado na Vila Irmã Dulce, na zona sul da cidade.





Apesar do aviso do animal, as pessoas que estavam no imóvel não conseguiram fugir. Um homem, de 30 anos, foi preso e a filha dele, de 16 anos, foi apreendida acusados de tráfico de drogas.





Segundo a polícia, pai e filha estavam com várias pedras de crack, trouxinhas de maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. A quantidade de drogas e o valor em dinheiro não foram divulgados.





O papagaio foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina e, depois, encaminhado pelo Batalhão de Polícia Ambiental para o Zoobotânico de Teresina.









Animal treinado





A polícia acredita que a ave foi treinada pelos donos para avisar sobre a chegada da polícia, pois assim que o animal avistou o carro da PM começou a gritar.





Os policiais que atenderam a ocorrência ficaram impressionados com a esperteza do papagaio. No momento em que os policiais se aproximaram, ele começou a gritar avisando que a polícia tinha chegado.





A boca de fumo foi descoberta depois que policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar faziam ronda na Vila Irmã Dulce. Os PMs abordaram um usuário de drogas em uma rua adjacente e ele apontou o local onde adquiriu o entorpecente. Ao chegar no imóvel, os policias encontram o papagaio alertando sobre a chegada deles.





O homem, que não teve a identidade divulgada, está detido na Central de Flagrantes de Teresina, onde aguarda audiência de custódia. A filha dele assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e foi liberada.





Aliny Gama

Colaboração para o UOL, em Maceió

Fonte: Notícias Uol