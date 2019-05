Jovem é preso em flagrante e quase linchado após matar outro a pedradas na zona rural de Santa Quitéria

Uma simples discussão por motivos banais foi o suficiente para que um jovem de 24 anos se tornasse um assassino. O crime de morte ocorreu no começo da manhã de sexta-feira (17), na zona rural do Município de Santa Quitéria (217Km de Fortaleza). O homicida usou uma pedra para esmagar a cabeça da vítima, outro jovem de apenas 19 anos de idade. Depois do homicídio, o autor tentou fugir, mas acabou preso.





O caso ocorreu na localidade conhecida como Riacho das Pedras. O jovem identificado como Francisco Fábio Mesquita Cardoso foi assassinado de forma brutal, com uma pedra grande sendo atirada em sua cabeça. O criminoso correu, mas foi perseguido por populares e por uma patrulha da PM, sendo capturado logo depois.





Erinaldo Santos Paiva, o “Neném”, foi preso e só não acabou sendo linchado pelos moradores do lugar porque a patrulha comandada pelo sargento PM Carlos Soares agiu rapidamente e tratou de encaminhar o suspeito para a delegacia de Polícia de Santa Quitéria.





O corpo da vítima foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Canindé.





(Blog do Jornalista Fernando ribeiro)