Mãe e filha são presas pela Polícia Civil traficando drogas em casa. Vizinhos fizeram a denúncia

Uma investigação iniciada a partir de uma denúncia de moradores, levou a Polícia Civil a uma casa onde mãe e filha traficavam drogas. As duas acabaram presas em flagrante, na tarde desta segunda-feira (13). No local da ação policial, no bairro Parque São José, na zona Sul de Fortaleza, os inspetores do 19º DP (Conjunto Esperança) encontraram uma vasta quantidade de drogas e dinheiro.





Thaís de Lima Gonçalves, 21 anos de idade; e sua mãe, Neiva Maria Martins Lima, 48 anos, foram conduzidas ao 19º DP e autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e nos próximos dias seguirão para o Presídio Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Se forem condenadas pela Justiça, podem receber uma pena de até 20 anos de prisão.





A Polícia informou que mãe e filha transformaram a própria residência em um ponto de venda de drogas como maconha, crack e cocaína. O movimento de usuários em busca de comprar os entorpecentes era intenso durante todo o dia. Os agentes realizaram uma “campana” e quando tiveram a certeza de que se tratava mesmo de um ponto de venda de drogas, entraram na residência, localizaram os entorpecentes e deram voz de prisão para as acusadas.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)