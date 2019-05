Mais um feminicídio no Ceará: mulher é morta com 10 facadas pelo companheiro em Ocara

Subiu para 83 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. O caso mais recente ocorreu no fim de semana, quando uma jovem de 29 anos de idade acabou se transformando em mais uma vítima de feminicídio. O crime aconteceu no interior do estado.





O assassinato foi registrado na noite da última sexta-feira (24), na cidade de Ocara, na Região do Maciço de Baturité (a 101Km de Fortaleza), tendo como vítima, Maria Eliene Marcos dos Santos. Segundo apurou a Polícia, ela sofreu, pelo menos, 10 golpes de faca desferidos por seu companheiro, um homem com o qual ela estava convivendo há apenas dois meses.





Gravemente ferida, Eliene foi socorrida por familiares e vizinhos para o hospital municipal de Ocara. Quando era socorrida, ela revelou que o autor do crime fora o companheiro, citando o nome do suspeito. Também pediu que cuidassem do filho dela. Logo em seguida, veio a confirmação do óbito.





O assassino continua foragido e sendo caçados pela Polícia na região.





Balanço





Entre os dias 1º e 26 de maio, 14 mulheres foram mortas no Ceará. Em janeiro foram 13 casos, 17 em fevereiro, 11 em março e, 28 em abril.





Veja, a seguir, a lista das mulheres assassinadas no Ceará em maio de 2019:





01 – (05/05) – Patrícia Magalhães Bezerra, 32 (bala) – Rua Bom Jesus/B. Bom Jardim (CAPITAL)





02 – (05/05) – Vítima não identificada (facadas) – Conjunto Jereissati I (MARACANAÚ)





03 – (06/05) – Maria Edileusa da Silva, 37 (bala) – B. Jangurussu (CAPITAL)





04 – (07/05) – Ana Kelly da Silva Bispo, 14 (bala) – R. Cel. Fabriciano/B. Granja Lisboa (CAPITAL)





05 – (08/05) – Élida Mara Soares Gregório, 35 (bala) – B. Terrenos Novos (SOBRAL)





06 – (09/05) – Raimunda Renata Ferreira Herculano, 40 (estilete) – (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





07 – (10/05) – Gessiana Farias dos Santos (facadas) – Sede (GUARACIABA DO NORTE)





08 – (13/05) – Vítima não identificada (outros meios) – B. Jangurussu (CAPITAL)





09 – (14/05) – Maria Elailane do Nascimento, 19 (facadas e pedradas) – B. Terrenos Novos (SOBRAL)





10 – (17/05) – Ana Cristina Alves da Silva, 37 (bala) – R. Pedro Caetano/Pajuçara (MARACANAÚ)





11 – (17/05) – Deyslla Reis Paiva de Oliveira, 22 (bala) – R. Senador Pompeu/Pajuçara (MARACANAÚ)





12 – (19/05) – Erivalda Ferreira Maciel, 54 (bala) – AIS-5 (CAPITAL)





13 – (23/05) – Antônia Pereira de Oliveira, 69 (bala) – (ASSARÉ)





14 – (26/05) – Maria Eliene Marcos dos Santos, 29 (facadas) – (OCARA).