POLÍCIA CIVIL DE VARJOTA EM AÇÃO!

Na data de hoje (16), em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na zona rural de Amanaiara, distrito de Reriutaba-CE, policiais civis da Delegacia Municipal de Varjota, juntamente com policiais civis da Delegacia Regional de Sobral, apreenderam um revolver calibre 38 e 2 munições calibre 38. Logo foi dado voz de prisão ao indivíduo JOVE, conhecido por Juvenal, tendo como alcunha XAMPU, suspeito de fazer parte da quadrilha de Reginaldo, sendo mesmo autuado no art. 12 da Lei do Desarmamento. Após os procedimentos, o acusado foi recolhido à PIRS de Sobral e encontra-se à disposição da Justiça.





(Sobral 24 horas)